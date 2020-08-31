Muhammet'in hayallerine yön veren doktorla duygulandıran konuşması - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde çobanlık yapan Muhammet Taş (19), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra kendisine ilham olan kişinin, 9 yıl önce amcasını ameliyat eden İzmirli beyin cerrahı Prof. Dr. Sedat Çağlı olduğunu söyledi. Hayallerinin mimarıyla telefondan görüntülü konuşan Taş, "İdolüm olarak sizi seçtim" dedi. Prof. Dr. Çağlı ise "En büyük desteği benden göreceksin" karşılığını verdi.

Van'ın Erciş ilçesine 25 kilometre mesafedeki Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat Taş ve ev kadını Mukaddes Taş çiftinin 4 çocuğundan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre, büyük başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İlkokul yıllarından itibaren ailesine maddi destek sağlamak amacıyla çobanlık yapan Taş, koyunların yanında test çözerek, üniversiteye hazırlandı. 10'uncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.