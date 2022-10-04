Nehirde cesedi bulunan 2 çocuk babası şahsın katili eşinin sevgilisi çıktı - Son Dakika
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Nehirde cesedi bulunan 2 çocuk babası şahsın katili eşinin sevgilisi çıktı

04.10.2022 12:41

Amasya'da geçen yıl başından vurularak öldürülen Muhammet Burhan (27) cinayetiyle ilgili olarak eşi Fatma Burhan (25) ile ilişkisi olduğu belirlenen Selami Şen (33) gözaltına alındı. Selami Şen, tutuklanırken Fatma Burhan'ın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Amasya'da evli ve 2 çocuk babası Muhammet Burhan, Yeşilırmak nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Fatma Burhan'ın Selami Şen ile sürekli görüştüğü ve yazıştığı belirlendi. Fatma Burhan'ın ve Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken Fatma Burhan'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nehirde cesedi bulunan 2 çocuk babası şahsın katili eşinin sevgilisi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehirde cesedi bulunan 2 çocuk babası şahsın katili eşinin sevgilisi çıktı - Son Dakika
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