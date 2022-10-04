Nehirde cesedi bulunan 2 çocuk babası şahsın katili eşinin sevgilisi çıktı

Amasya'da evli ve 2 çocuk babası Muhammet Burhan, Yeşilırmak nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Fatma Burhan'ın Selami Şen ile sürekli görüştüğü ve yazıştığı belirlendi. Fatma Burhan'ın ve Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken Fatma Burhan'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.