Son Dakika Haberleri: Muhammet'in öldüğü kavganın 8 zanlısı adliyede
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Muhammet'in öldüğü kavganın 8 zanlısı adliyede

2 saat önce

ERZURUM'da Muhammet Emin Yılmaz (20) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Muhammet'in öldüğü kavganın 8 zanlısı adliyede, System.String[]

ERZURUM'da Muhammet Emin Yılmaz (20) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arkadaşlarının kavga ederek ayrıldığı ekmek fırınına konuşmak için gitti. Ancak grup ile fırın sahibi, oğulları ve çalışanları arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 gruptan 5 kişi, silahla vurularak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 mermi isabet eden ve durumu ağır olan Muhammet Emin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup hastaneye koşan Yılmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Muhammet Emin Yımaz'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Palandöken ilçesindeki Sagıp Efendi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan A.Ş, M.G, R.Ş, O.D, G.A, K.Y, O.D. ve Y.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Muhammet Emin, Palandöken, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
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