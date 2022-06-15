Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış - Son Dakika
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Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış

15.06.2022 11:37
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde Muhammet Saydam'ı (22) tabancayla vurarak öldüren Kadir Tunç (24) yakalanıp, tutuklandı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde Muhammet Saydam'ı (22) tabancayla vurarak öldüren Kadir Tunç (24) yakalanıp, tutuklandı. Daha önce evi kurşunlanan Saydam'a, 'Kadir yaptı' denilince ikilinin arasında husumet başladığı ortaya çıktı.

Olay, 8 Haziran'da saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Saydam, çocuk parkında kendisi ile aynı mahallede oturan Kadir Tunç ile buluştu, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine silah çekti. Kadir Tunç, Saydam'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Saydam kanlar içinde yere yığılırken, Tunç olay yerinden kaçtı.

İhbarla gelen ambulansla Muhammet Saydam, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saydam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Saydam'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.AKRABASININ EVİNDE YAKALANDICinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir Tunç'un Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi'ndeki akrabasının evine kaçtığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Tunç'u 10 Haziran'da yakalayıp gözaltına aldı. Bir süre önce Saydam'ın evinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığı, mahallelinin de olayı Kadir Tunç'un yaptığını söylediği öne sürüldü. Bu dedikodunu yayılması ile Saydam'ın da olay günü Tunç'un evini kurşunladığı, telefonda tartıştıktan sonra parkta buluşmak için randevulaştıkları belirlendi. İkilinin arasındaki husumetin mahalledeki söylentilerle başladığı iddia edildi.

Emniyete götürülen Tunç, ifadesinde; Muhammet Saydam'ın evini kurşunladığını, buluştukları parkta çıkan tartışmanın ardından kendisine silah çektiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Tunç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
Muhammet'in öldüğü tartışma, 'Evini kurşunladı' dedikodusu ile başlamış
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Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

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