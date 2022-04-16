MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE - Son Dakika
Üye Girişi

MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE

16.04.2022 11:33

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarptığı Muhammet Yurtçu'nun (14) ölümüne, Kaan Solmaz'ın (14) da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman (40), ilk duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarptığı Muhammet Yurtçu'nun (14) ölümüne, Kaan Solmaz'ın (14) da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman (40), ilk duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Doğum günü kutlamasına giderken hayatını kaybeden Muhammet'in gözü yaşlı annesi Dürdane Yurtçu (34), karara itiraz ettiklerini belirterek, Tahliye kararıyla ikinci kez öldüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum dedi.

Kaza, 3 Ekim 2021'de Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Meriç Batuman yönetimindeki 06 GE 5549 plakalı otomobil, doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaz'a çarptı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurtçu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi, Solmaz ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan, 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen Meriç Batuman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Meriç Batuman hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

KASTEN ÖLDÜRME TALEBİ

Davanın ilk duruşması dün Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Meriç Batuman, Muhammet Yurtçu'nun ailesi kazada yaralanan Kaan Solmaz ile taraf avukatları katıldı.

Meriç Batuman, ifadesinde, ilçedeki bir restoranda yemek yedikten sonra içki içtiğini, kente dönerken kazanın meydana geldiğini söyledi. Önünde bulunan aracı sollamak isterken yolun yokuş olması nedeniyle karşıdan herhangi bir araç gelip gelmediğini fark etmediğini, yokuş tırmandığı esnada karşı yönden bir aracın geldiğini gördüğünü dile getiren Batuman, araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yolda yürüyenlere çarptığını kaydetti. Batuman, şok geçirdiği için kaza yerinden uzaklaştığını ancak 500 metre ileride bulunan kavşaktan geri döndüğünü aktararak, kaçmak gibi bir kastının olmadığını anlattı. Muhammet Yurtçu'nun avukatları Derya Acartemel Omo ile Özük Sevgi Akkuş, kaza yerinde keşif yapılmasını istedi. Mağdur tarafların avukatları, alkollü olduğu için otoyolu kullanmayan sanığın ilçe merkezinden geçen dar yolda makas atarken kazayı gerçekleştirdiğini iddia ederek 'kasten öldürme' suçunun oluştuğunu savundu.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, ilk duruşma sonunda Batuman'ı 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Mağdur avukatları karara itiraz etti.

'BU KARARLA TEKRAR ÖLDÜM'

Kararla birlikte yıkıldığını dile getiren Dürdane Yurtçu sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Yurtçu, Oğlumu gördüğümde perişan haldeydi. Sanki 15 katlı bir binadan düşmüş gibi bütün kemikleri kırılmış, organları patlamış haldeydi. Pozantı gibi küçük bir ilçeye içki içmeye gelmiş, sonrasında kaza yapmış bir kişi tarafından katledildi. Sanığın cezasını çekmesini istiyorum. Tahliye kararıyla ben tekrar öldüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 6 ay hapiste kalması yeterli bir ceza mı Evladımı doğum gününde toprağa verdim. Avukatı kazanın 50-60 kilometre hızda gerçekleştiğini söylüyor, bu hızda gitse böyle katliam olur mu Güvenlik kamerası görüntüsünde bile görünüyor ne kadar hızlı gittiği. Bu kararla ben tekrar öldüm. Biz tutukluluk halinin devam edeceğini bekliyorduk. Benim evladım o toprağın altındaysa o da cezaevinde olmalı diye konuştu.

'KEŞİF TALEBİMİZ BİLE REDDEDİLDİ'

Yurtçu ailesinin avukatlarından Derya Acartemel Omo da beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını dile getirdi. Omo, 1.00 promilin üzerinde alkol alan sanık hatalı sollama yapıyor, üstelik yüksek hızla makas atıyor. 2 çocuğa çarptıktan sonra arkasına bakmadan gidiyor. Hükümle beraber tahliye edilmesine aile oldukça üzüldü. Hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Dosyalarda eksikler olduğunu düşünüyorduk fakat keşif talebimiz bile reddedildi. Adalete güveniyoruz dedi.

PSİKOLOJİK TRAVMAYI ATLATAMADI

Öte yandan, tedavisinin ardından taburcu edilen Kaan Solmaz'ın ise hala psikolojik travmayı atlatamadığı öğrenildi.

MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE
MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE
MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE

YORUMLAR
500
Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücüye ilk duruşmada 5 yıl hapis ve tahliye Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücüye ilk duruşmada 5 yıl hapis ve tahliye Kuzey Kore'nin kurucu liderinin 110. doğum günü, askeri geçit töreni olmadan kutlandı Kuzey Kore'nin kurucu liderinin 110. doğum günü, askeri geçit töreni olmadan kutlandı Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Pozantı, Doğum, Meriç, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: MUHAMMET'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS VE TAHLİYE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement