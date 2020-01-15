Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi - Son Dakika

Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te kalp damarları ters ve kalbi delik olarak dünyaya gelen Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile getirildiği Konya'da ameliyata alındı.

Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi, System.String[]

GAZİANTEP'te kalp damarları ters ve kalbi delik olarak dünyaya gelen Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile getirildiği Konya'da ameliyata alındı. Bebek, 1 saat 40 dakika kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan Gamze ve Hilmi Gilgil çiftinin geçen hafta Cumartesi günü sezaryen ameliyatla dünyaya gelen bebekleri Muhammet İsmail, doğuştan kalp damarları ters ve kalbi delik olarak doğdu. Zamana karşı yarış başlatılan Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile Konya'ya getirilerek Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir ameliyat geçiren minik bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, "Muhammet bebek Gaziantep'te doğdu. Doğuştan damarları kalpten çıkıyordu. Vücuttan gelen kanı akciğere götüren damar, kalbin sağ tarafından değil, sol tarafından çıkıyordu. Akciğerden temizlenip kalbe gelen kanı da vücuda dağıtması gereken aort damarı soldan değil, sağdan çıkıyordu. Dolayısıyla vücuttan gelen kirli kan tekrar vücuda gidiyordu, akciğerden gelen temiz kan tekrar akciğere gidiyordu. Doğduğu gün bize geldi. Kalbinde delik vardı, o deliği kapattık. Damarlarını normal olması gerektiği gibi ameliyatla düzelttik. Ameliyat sırasında 100 dakika kalp durduruldu. O süre içerisinde onarımımızı yaptık. Ameliyat sonrası uyum evresinde. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İlaç tedavisi ile desteklerini yapıyoruz" dedi.


Muhammet İsmail, Gaziantep, Konya, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı
Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:48 ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
15:48 Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika
15:48 Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
15:42 GAÜN öğrencilerinden Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi - Son Dakika
15:42 Okullarda 'ilk yardım' protokolü - Son Dakika
15:40 Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Son Dakika
15:17 Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 15:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]