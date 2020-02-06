Muhammet Kerem Aktürkoğlu Süper Lig ekiplerinin radarında - Son Dakika
Son Dakika Spor Muhammet Kerem Aktürkoğlu Süper Lig ekiplerinin radarında - Son Dakika Spor

Muhammet Kerem Aktürkoğlu Süper Lig ekiplerinin radarında

7 saat önce

Başakşehir altyapısında yetişen Muhammet Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da gösterdiği performans ile Süper Lig takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Muhammet Kerem Aktürkoğlu Süper Lig ekiplerinin radarında, System.String[]

Başakşehir altyapısında yetişen Muhammet Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da gösterdiği performans ile Süper Lig takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.


21 yaşındaki Muhammet Kerem Aktürkoğlu, bu sezon oynadığı 21 maçta 13 gol, 6 asistlik performans ile takımına katkı sağladı. Sezon sonu boşa çakacak oyuncuyu renklerine katmak isteyen kulüplerin genç futbolcu ile şimdiden ön sözleşme yapmak istediği belirtildi.


Kerem, Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası maçlarında oynadığı futbol ile de adından söz ettirmişti. - İSTANBUL

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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