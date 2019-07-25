MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ - CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
1 saat önce
Belarus Müsteşarını vuran zanlı intihar ettiANKARA - Belarus Müsteşarı'na silahlı saldırıda bulunarak intihar eden zanlının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.
Belarus Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Müsteşarını vuran zanlı intihar etti
ANKARA - Belarus Müsteşarı'na silahlı saldırıda bulunarak intihar eden zanlının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde aralarında husumet bulunan Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırıda bulunan emekli albay Mehmet Bayram
, olayın ardından aynı tabanca ile intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de Poganshev'e ilk müdahalesini yaparak ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra intihar eden Bayram'ın bulunduğu eve giden sağlık ekipleri Bayram'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerin ilk incelemelerine göre hayatını kaybettiği tespit edilen Bayram'ın cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Suç mahallinde araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı