Muhammet Nuri Ensari Kap'a açıklama yaptı

Bazı yayın organlarında yer alan haberlerde Ensari Deri'nin şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari'nin çektiği videolarla gündem olan Muhammed Yakut'un finansörü olduğu iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili Ensari cephesinden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"GERÇEK DIŞI, YALAN VE İFTİRADAN İBARET"

Konuyla ilgili Ensari Deri'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Şirket ortaklarından müvekkilim Muhammet Nuri Ensari hakkında bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Tümü ile gerçek dışı, yalan ve iftiradan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki yollara başvurulacaktır.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Müvekkilim hakkında iddia edildiği gibi yurtdışına çıkış yasağı bulunmamaktadır. Müvekkilimin haberlerde ismi geçen kişi ve/veya kişilerle hiçbir ilgisi olmayıp kasten ve algı yaratmak saikiyle, kötü niyetle yayımlanan iş bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bildiririz. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."