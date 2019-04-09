Son Dakika Haberleri: Muhammet Nuri Kotanoğlu, Avrupa Üçüncüsü

Muhammet Nuri Kotanoğlu, Avrupa Üçüncüsü

42 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.

Muhammet Nuri Kotanoğlu, Avrupa Üçüncüsü, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 79 kiloda bronz madalya maçına çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı.

Rakibini 5-1 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa üçüncüsü olan Muhammet Nuri Kotanoğlu, çeyrek finalde elendiği Rus güreşçi Akhmed Shiabdinovitch Gadzhimagomedov'un finale yükselmesiyle bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:13 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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