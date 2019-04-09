Muhammet Nuri Kotanoğlu Bronz Madalya Kazandı
44 dakika önce
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:11 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna
'dan Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Kotanoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.
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