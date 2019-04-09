Son Dakika Haberleri: Muhammet Nuri Kotanoğlu Bronz Madalya Kazandı

Muhammet Nuri Kotanoğlu Bronz Madalya Kazandı

44 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.

Muhammet Nuri Kotanoğlu Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Kotanoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:11 Kaynak: DHA
Ukrayna, Avrupa, Spor
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