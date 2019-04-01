Muhammet Tokat, Milas'ta Yeniden Başkan Seçildi

Milas
Belediye Başkanlığı yarışında, CHP
'li Muhammet Tokat
47 bin 278 oyla 3'üncü kez yeniden başkan seçilirken, AK Parti
'den Barış Saylak
ise 41 bin 538 oy ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Yeni Milas Belediye Meclisi ise 19'u CHP ve 12'si AK Parti'li isimlerden oluştu.
Milas Belediye Başkanlığı yarışında, kesin olmayan sonuca göre CHP'li Muhammet Tokat 47 bin 278 oyla 3'üncü kez yeniden başkan seçilirken, AK Parti'den Barış Saylak ise 41 bin 538 oy ile yarışı ikinci sırada tamamladı.
Milas'ta 107 bin 842 seçmenden, 95 bin 581 seçmen Milas Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gitti. Milas'ta 374 sandıktan toplamda 92 bin 134 geçerli ve 3 bin 547 oy geçersiz çıktı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Milas Belediye Başkanlığı yarışında, oy oranı şöyle gerçekleşti: Saadet Partisi
Milas Adayı Emin Eren
434 oy, BTP Adayı Çetin Çukur
386 oy, Vatan Partisi Adayı Latif Akgül
327 oy, CHP Adayı Muhammet Tokat 47 bin 278 oy, AK Parti Adayı Barış Saylak 41 bin 538 oy, Demokrat Parti
Adayı Ali Doğan Serçek
Bin 715 oy ve DSP'den Aday Mehmet Salih Ayas
ise 456 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Milas Belediye Meclis Seçimi oylaması ise şöyle oldu; SP 565 oy, TKP 228 oy, VP 337 oy, CHP 47 bin 146 oy, AK Parti 39 bin 106 oy, DP 2 bin 214 oy, HDP
Bin 586 oy ve DSP 584 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Milas Belediye Meclisi; 19 CHP'li ve 12 AK Parti'li isimden oluştu.
AK Parti'li Meclis Asil Üyeleri: Hürol Önder, İlhan Şimşek, Durmuş Özdemir
, Mevlüt Kiriş, Nevzat Solmaz
, Sinan Yılmaz
, Osman Balcı
, Kadir Karagülle, Sinan Erbey, Hasan Çemrek, Nazife Gürsoy Arslan, Uğur Bıçakçı.
CHP'li Meclis Asil Üyeleri: Hüseyin Çöllüoğlu (Kontenjan 1), Mehmet Çayırlı
(Kontenjan 2), Cemil Zeybek (Kontenjan 3), Ece Gülen, Mehmet Ateş
, Gürsel İnce, Ali Rıza Öner
, Halil Mutlu
, Mehmet Murat
Yazar, Harun Reşit
Çavuşoğlu, Ali Kurt
, Gülşen Gökçe
, Şakir Özdemir, Kenan Özdemir, Cüneyt İlter, Tecaettin Yıldız, Cenk Şimşek, Mustafa Özgülergil, Mehmet Tiryaki. - MUĞLA