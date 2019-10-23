Son Dakika Haberleri: Muhammet ve Amina'ya yardım eli uzandı
Son Dakika Güncel Muhammet ve Amina'ya yardım eli uzandı

Muhammet ve Amina'ya yardım eli uzandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve dünyada sadece 6 kişide tespit edilen EMC GEN1 hastalığını taşıyan Muhammet ve Amina Çakan'a yardım eli uzandı.

Muhammet ve Amina'ya yardım eli uzandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve dünyada sadece 6 kişide tespit edilen EMC GEN1 hastalığını taşıyan Muhammet ve Amina Çakan'a yardım eli uzandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Muhammet Çakan (7) ve Amina Çakan (3) kardeşler Türkiye'de daha önce rastlanmayan, dünyada ise şuana kadar 6 kişide tespit edilen EMC GEN1 hastası olduğu ortaya çıkmıştı.

Hastalığın tanısı Almanya'da konulmuştu

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan anne Zeynep Çakan, Türkiye'nin farklı illerinde hastanelere gittiğini fakat çocuklarına hiçbir hastanede tanı konulamadığını ifade ederek yaptıkları araştırma sonucunda Almanya'da buldukları bir doktora kan örneklerini gönderdiklerini ve orada konulan tanıya göre çocukların EMC GEN1 hastası olduklarını söyledi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu hastalığın Türkiye'de bulunmadığını, dünyada ise şuana kadar 6 kişi de tespit edildiğini söyleyen anne Zeynep Çakan'ın çocuklarının tedavi edilmesine yönelik yardım talebi karşılık buldu. Konunun gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Muhammet ve Amina Çakan'ı evinde ziyaret ederek aileden bilgi aldı. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Muhammet Çakan ve Amina Çakan isimli iki kardeş, Kocaeli Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edilerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Hastaların Bakanlığımıza bağlı İstanbul ve İzmir'de bulunan hastanelerde düzenli takiplerinin gerçekleştirildiği, ilimizde fizik tedavi yutma terapisi aldıkları tespit edilmiştir. Çakan kardeşlerin tedavi süreçleri tıp alanında yeni gelişen tedavi yöntemleri ışığında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu yöneticilerinin de aileyi ziyaret ederek bilgi aldığı öğrenildi.

(Samet Kahraman/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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