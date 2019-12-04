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Muharip Gaziler Derneği'nden Kesimoğlu'na ziyaret

6 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği'nden Kesimoğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu, dernek üyeleri ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'nu makamında kabul eden Kesimoğlu, dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ağaoğlu, ziyarette, Sarıkamış, Çanakkale ve Kıbrıs şehitliklerinden alınmış toprağı Kesimoğlu'na hediye etti.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türk milletinin şehit ve gazilere borçlu olduğunu ifade eden Kesimoğlu, vatan topraklarının savunmasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileğinde bulundu.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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