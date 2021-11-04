Muharip Gaziler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyeleri, Ankara'nın Beypazarı ilçesini gezdi.

Dernek Başkanı Sami Yıldız, dernek olarak kültür gezileri kapsamında Beypazarı'nı ziyaret ettiklerini belirtti.

Kültür gezilerini devam ettireceklerini belirten Yıldız, "34 üyemizin katıldığı programda bu güzel ilçeye gelerek tarihi mekanlarını, hanlarını, hamamlarını gördük." dedi.

10 Kasım'da Anıtkabir'de olacaklarını kaydeden Sami Yıldız, rehberlere de teşekkür etti.