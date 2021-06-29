Muharip Gazilerden Sayın Valimize Ziyaret - Son Dakika

Ankara Muharip Gaziler Derneği Organizasyon ve Tanıtım Sorumlusu Emekli Kd. Albay Gürkan Akyol, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ile birlikte Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Valimiz, "Vatanımız için bedel ödeyen gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Bugün huzur ve güven içerisinde vatanımızda yaşıyorsak aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir" dedi. Sayın Valimiz, "Şehitlerimize ve merhum gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi