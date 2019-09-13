Son Dakika Haberleri: Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

1 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.


İl Müftülüğü tarafından düzenlenen aşure etkinliği Ulu Camide tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlandı. Vali Epcim, etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara cami bahçesinde aşure ikramında bulunarak Aşure Günlerini kutladı.


Öğlen namazı akabinde yapılan aşure etkinliğine, Vali Cüneyt Epcim'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sezai Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Jandarma, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz
Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:37:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]