Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez - Son Dakika
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Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez

29.04.2022 16:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Danıştay savcısının Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için açılan davalarda verdiği mütalaaya ilişkin, “Danıştay savcısının görüşü çok çok önemlidir. Cumhurbaşkanı, Meclis’in yasayla onayladığı bir düzenlemeyi tek imza ile iptal edemez. Buna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisini gasp etmek denir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Danıştay savcısının Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için açılan davalarda verdiği mütalaaya ilişkin, "Danıştay savcısının görüşü çok çok önemlidir. Cumhurbaşkanı, Meclis'in yasayla onayladığı bir düzenlemeyi tek imza ile iptal edemez. Buna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisini gasp etmek denir" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, bugün Çanakkale'de parti yöneticileri ile birlikte pazar yerini ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Erkek, ziyaret sonrasında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ BU KUTUPLAŞMA GİRDABINDAN ÇEKİP ÇIKARACAĞIZ"

Ekonomik krizi ve Danıştay savcısının Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için açılan davalarda verdiği mütalaayı değerlendiren Erkek, şunları söyledi:

"Bir gerçek var; maalesef tarihimizin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Bugün pazarda bunu derinden hissediyoruz. Vatandaşlarımız ve hemşerilerimiz ile konuşuyoruz. 3 kilo patates 40 lira. Vatandaşın alım gücü erimiş. Bugün ülkemizde asgari ücretle çalışanlar, işsizler, 40 milyonun üzerinde insan açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Toplumu derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakanlar, Türkiye sorunlarını çözme ve yönetme kabiliyetini yitirdi ama bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim amacımız, bu memlekette bir tek çocuğun dahi yatağa aç girmemesini sağlamak. Bizim amacımız, bir evin dahi karanlıkta kalmamasını sağlamaktır. 85 milyonun barış, huzur ve kardeşçe yaşamasını mutlaka başaracağız. Türkiye'yi bu kutuplaşma girdabından çekip çıkaracağız. Güzel günler yakın. Seçim kararı alındığı gün dahi Türkiye rahat bir nefes alacaktır.

"CUMHURBAŞKANI, MECLİS'İN YASAYLA ONAYLADIĞI BİR DÜZENLEMEYİ TEK İMZA İLE İPTAL EDEMEZ"

Umarım Danıştay cesur bir duruş gösterir. Hukuktan yana bir duruş gösterir. Bir hukukçu olarak şunu söyleyeyim; kuvvetler ayrılığının sağlanamadığı ve insan haklarının güvence altına alınmadığı bir toplumda anayasa ve hukuk yoktur. Danıştay savcısının görüşü çok çok önemlidir. Cumhurbaşkanı, Meclis'in yasayla onayladığı bir düzenlemeyi tek imza ile iptal edemez. Buna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisini gasp etmek denir. Danıştay buna mutlaka 'dur' demelidir. Zaten hukukun üstünlüğü sağlanamadığı için ekonomik kriz derinleşiyor. Bugün ekonomistler, ekonomik krizden çıkışın önce hukuk devleti olduğunu söylüyorlar. Demokratik hukuk devleti ve tarafsız, bağımsız yargıyı ilk seçimden sonra tesis edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni de savunmaya devam edeceğiz."

Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez
Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez
Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez
Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez

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Muharrem Erkek, cumhurbaşkanı, Danıştay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanı, Meclis'in Yasayla Onayladığı Bir Düzenlemeyi Tek İmza ile İptal Edemez - Son Dakika
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