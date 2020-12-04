Muharrem Ertaş'ın heykeli Türk Büyükleri Parkı'ndaki yerine konuldu - Son Dakika

Kırşehir'de, tüm ozanlar adına bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın heykeliyle yaptırılan ve çevre düzenlemesi için kaldırılan "Ozan Anıtı", Türk Büyükleri Parkı'ndaki yerine konuldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce kaldırılarak belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna konulan Muharrem Ertaş'ın heykelinin olduğu Ozan Anıtı'nı, büyük ustanın ölümünün 36. yılında yeniden eski yerine koyduklarını söyledi.

Heykelde meydana gelen tahribatları da onardıklarını ifade eden Ekicioğlu, "Heykeli, ustaya vefa için eski yerine koyduk. Anıtın levhasını yeniledik. Büyük ustanın vefat yıl dönümünde de vefamızı göstermek istedik." dedi.

Ozan Anıtı, tüm ozanları temsilen Muharrem Ertaş'ın heykeliyle 1992'de eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses tarafından hazırlatılmış, daha sonraki yıllarda çevre düzenlemesi yapılan parktaki yerinden kaldırılmıştı.