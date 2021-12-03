Muharrem Ertaş Vefatının 37. Yılında Anılıyor - Son Dakika
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Muharrem Ertaş Vefatının 37. Yılında Anılıyor

03.12.2021 06:12
Muharrem Ertaş Vefatının 37. Yılında Anılıyor

Bozlak kültürümüzün büyük ustalarından Halk Ozanı Muharrem Ertaş ölümünün 37. yılında düzenlenen programla anılıyor.

Bozlak kültürümüzün büyük ustalarından Halk Ozanı Muharrem Ertaş ölümünün 37. yılında düzenlenen programla anılıyor.

Muharrem Ertaş'ı Anmak amacıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Valimiz Sayın İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir konuşma yapan Valimiz Sayın İbrahim Akın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kültür şehri olma özelliğini devam ettiren Kırşehir'in müzik varlığı ile ülkemiz kültürüne önemli katkıda bulunmuş kadim bir kent olduğunu söyledi.

Kırşehir'in yaşadıkları ve hissettiklerini türkü ve bozlaklarla dile getiren nice saz ve söz üstadına ev sahipliği yaptığını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Ozanlarımızın dilinden ve gönlünden dökülen nağmeler Anadolu insanı tarafından büyük beğeni ile dinlenmiştir. Nitekim Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olan, kendine has üslubuyla seslendirdiği türkü ve bozlaklarla gönül telimizi titreten Muharrem Ertaş da ilimizin yetiştirdiği en önemli saz ve söz üstatlarından birisidir. Muharrem Ertaş'ın yeri göğü inleten yanık sesi, türkü ve bozlak söyleme tekniği ile eşsiz olduğu uluslararası müzik otoriteleri tarafından da kabul edilmiştir. Oğlu merhum Neşet Ertaş da babasından aldığı bu üslubu geliştirerek devam ettirmiş ve Türk Halk Müziği'ne yeni bir nefes ve yorum getirmiştir. İlimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olmasında başta Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş olmak üzere ilimizde yaşayan abdal müziği temsilcilerinin büyük payı vardır. " dedi.

Muharrem Ertaş'ın içten söyleyişini ve eserlerindeki duygu yoğunluğunu feyz alarak yetişecek nice genç nesillerin müzik kültürümüzü daha yükseklere taşıyacağını dile getiren Valimiz Sayın İbrahim Akın, büyük ozanı ölümünün 37. Yılında rahmetle andığını ifade etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da bir konuşma yaptığı program Gülşen Kutlu, mahalli sanatçılar ile Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun Muharrem Ertaş türkülerini seslendirmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Muharrem Ertaş Vefatının 37. Yılında Anılıyor - Son Dakika


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