Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim.... - Son Dakika

Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim....

Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum.

Muharrem İnce: "(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum. 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı. Belgesi elimde." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:51

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak

İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı

Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler

Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor