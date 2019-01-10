Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce: "7'den 70'e Herkes Bozbey Diyor"

Muharrem İnce: "7'den 70'e Herkes Bozbey Diyor"

2 saat önce

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Muharrem İnce:
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. İnce, "Bursa'da ilginç bir hava esiyor. 7'den 70'e herkes Bozbey diyor" dedi.

Nilüfer Halk Evi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden CHP'li Muharrem İnce, Bozbey'in kazanacağını dile getirerek, "Ben iddiaya giriyorum Bursa'yı Bozbey kazanacak. Önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak partimizden gösterilen Mustafa Bozbey'e destek ziyaretine geldik. Benim kulağım deliktir, Bursa'da ilginç bir hava esiyor. 7'den 70'e herkes Bozbey diyor. Bugünlerde televizyonlarda gerçekler konuşulmaz. FETÖ iadesi konuşulur, sınır ötesi harekat, asgari ücretin zammı, indirimler konuşulur. 31 Mart'tan sonra indirim konuşulmaz. Nilüfer gibi bir ilçeyi 20 yıl yönetip Türkiye'nin göz bebeği haline getiren Bozbey'e güveniyoruz. Eksik kaldığı herhangi bir yerde emrindeyiz ve sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise "20 yıldır yürütmüş olduğum Nilüfer Belediye Başkanlığının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayım. Geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce bizleri ziyaret ederek desteklerini belirtti. Görüş alışverişinde bulunacağız. Geldiği için teşekkür ederim" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

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