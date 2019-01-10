Muharrem İnce: "7'den 70'e herkes Bozbey diyor"

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Erdoğan'ın 'Bira ve Mozart' Çıkışına Yılmaz Özdil'den Yanıt: Teklif Var, Israr Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi