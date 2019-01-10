Muharrem İnce
: "7'den 70'e herkes Bozbey diyor"
BURSA - 24 Haziran seçimlerinde CHP
'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
'i ziyaret etti. İnce, "Bursa'da ilginç bir hava esiyor. 7'den 70'e herkes Bozbey diyor" dedi.
Nilüfer Halk Evi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden CHP'li Muharrem İnce, Bozbey'in kazanacağını dile getirerek, "Ben iddiaya giriyorum Bursa'yı Bozbey kazanacak. Önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi
Adayı olarak partimizden gösterilen Mustafa Bozbey'e destek ziyaretine geldik. Benim kulağım deliktir, Bursa'da ilginç bir hava esiyor. 7'diden 70'e herkes Bozbey diyor. Bugünlerde televizyonlarda gerçekler konuşulmaz. FETÖ iadesi konuşulur, sınır ötesi harekat, asgari ücretin zammı, indirimler konuşulur. 31 Mart'tan sonra indirim konuşulmaz. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar. TÜİK
aralık enflasyonunu eksi çıkardı. Rezaleti görüyor musunuz? Enflasyon için 81 milyondan bir kişi eksi diyebilir mi? Mühürsüz oyları geçerli sayan, YSK var. Görev süreleri bir yıl uzatılan, Türkiye
'de bir yargı var evlere şenlik bir yargı ve yargının yargılanması gerekiyor. Eren Erdem
arkadaşımıza ne olduğunu biliyorsunuz, tahliye edildikten hemen sonra tutuklama kararı çıkıyor. Amerikalı rahibe ne oldu peki? Mahkeme kesinleşmeden uçak hazır bekliyordu. Demek ki bir şeyler için birilerine söz vermişsiniz. Rahibin başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu seferde bu millet ders vermezse yapacak bir şey yok artık. Nilüfer gibi bir ilçeyi 20 yıl yönetip Türkiye'nin göz bebeği haline getiren Bozbey'e güveniyoruz. Eksik kaldığı herhangi bir yerde emrindeyiz ve sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise, "20 yıldır yürütmüş olduğum Nilüfer Belediye Başkanlığının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayım. Geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem ince bizleri ziyaret ederek desteklerini belirtti. Görüş alışverişinde bulunacağız. Geldiği için teşekkür ederim" diye konuştu.