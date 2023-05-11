Muharrem İnce adaylığı bıraktıktan sonra borsada yükseliş olması dikkatleri çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce adaylığı bıraktıktan sonra borsada yükseliş olması dikkatleri çekti

11.05.2023 15:17

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklamasının ardından borsa yükselmeye başladı. İnce'nin açıklaması sonrası borsadaki yükseliş yüzde 5,5'e ulaştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

SAAT 14'TEN SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından borsa da hareketlendi. İnce'nin konuşmasından önce saat 14'te 4630 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 4750 puan sınırına kadar yükseldi.

YÜZDE 5,5'E YÜKSELDİ

BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 5,5'i, bankacılık endeksindeki günlük yükseliş ise yüzde 9'u buldu.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

YORUMLAR (1)
  • seçkin mert: Hadi oradan beee,Hadi oradan Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Muharrem İnce adaylığı bıraktıktan sonra borsada yükseliş olması dikkatleri çekti - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:21 İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi
16:18 İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu
16:09 Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
16:07 Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
16:07 İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
16:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylıktan çekilen İnce için: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
16:02 İnce'nin çekilme kararı dünya basınında böyle yankılandı: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:02 Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü
15:56 Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi daha fazla sessiz kalamadı: Bu haberler yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 16:53:00. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce adaylığı bıraktıktan sonra borsada yükseliş olması dikkatleri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement