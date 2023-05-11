Muharrem İnce adaylığı bıraktıktan sonra borsada yükseliş olması dikkatleri çekti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

SAAT 14'TEN SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından borsa da hareketlendi. İnce'nin konuşmasından önce saat 14'te 4630 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 4750 puan sınırına kadar yükseldi.

YÜZDE 5,5'E YÜKSELDİ

BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 5,5'i, bankacılık endeksindeki günlük yükseliş ise yüzde 9'u buldu.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."