Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafları hakkında konuştu: İftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor, daha da çıkacak - Son Dakika

Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafları hakkında konuştu: İftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor, daha da çıkacak

12.05.2021 09:24

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'de milletvekili olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti. Çok konuşulan bu itiraf sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından, Ali Babacan'ın sözleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin ortak aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için yapılan görüşmelerin göbeğinde yer aldığını söylemesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

"İFTİRALARIN GEREKÇESİ BİR BİR ÇIKIYOR"

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de, Ali Babacan'ın açıklamaları üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert göndermelerde bulundu.

İnce, "'Dostların' yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" dedi.

Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi

BABACAN NE DEDİ?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün Halk TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtlamış, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak aday olması için muhalefetin teklif götürdüğünü açıklamıştı. Babacan, "2018'de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Babacan, Gül'ün adaylığının neden gerçekleşmediği sorusuna "Olmadı çünkü ortak aday formülü son günlere kadar gider iken, ki o zaman şöyle oldu, diğer siyasi parti genel başkanları geldiler, bunu teklif ettiler, ortak adaylık konusunu. Teklif edenleri topladığınızda, eğer ortak adaylık olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı ortada" yanıtını verdi

"ABDULLAH GÜL'ÜN TEKLİF EDİLDİĞİ ORTAMDA VARDIM"

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım. Şöyle bir şart vardı o gün. Ancak gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa bir-iki partinin destek verip diğer partilerin destek vermemesi ortak bir adaylık değil. O başka model. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, siz de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi, o gün o iş olur idi" ifadelerini kullandı.

GÜL'Ü DESTEKLERKEN ERDOĞAN İÇİN DE İMZA VERMİŞ

Sosyal medyada gündem olan Babacan'ın sözleri sonrası dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. O dönemde AK Parti Ankara Milletvekili olan Ali Babacan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdiği oraya çıktı.

Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafları hakkında konuştu: İftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor, daha da çıkacak

Muharrem İnce, Abdullah Gül, Ali Babacan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafları hakkında konuştu: İftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor, daha da çıkacak - Son Dakika


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