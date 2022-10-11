Muharrem İnce 'Ayağına sıkmak' diye buna derim - Son Dakika
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Muharrem İnce 'Ayağına sıkmak' diye buna derim

11.10.2022 10:48

Muharrem İnce 'Ayağına sıkmak' diye buna derimMEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı.

Muharrem İnce 'Ayağına sıkmak' diye buna derim

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gel Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasına ilişkin, Bugün gündemimizde hayat pahalılığı var. Türkiye'nin 81 vilayetinde herkes aynı şeyi konuşuyor. Şimdi kış kapıda; 'nasıl ısınacağız' Bunları konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben. Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda hayat pahalılığını unuttuk toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muharrem İnce 'Ayağına sıkmak' diye buna derim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce 'Ayağına sıkmak' diye buna derim - Son Dakika
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