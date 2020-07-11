Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi - Son Dakika

Ayasofya'nın yeniden cami olması kararı yorumlayan isimlerden biri olan CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Ayasofya'yı işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"İBADETE AÇILMASI TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKIDIR"

Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve İbadete açılması kararı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.

"AYASOFYA'YI İŞGALDEN KURTARAN ATATÜRK'E DUA ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

4 Yıl 10 Ay 23 Gün işgal altında kalan İstanbul'u ve dolayısıyla Ayasofya'yı 'geldikleri gibi giderler' diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur."