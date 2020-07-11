Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi - Son Dakika

Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi

1934 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla müze yapılan Ayasofya dün tekrar cami olurken CHP'nin önemli isimlerinden Muharrem İnce kararı yorumlarken "Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın yeniden cami olması kararı yorumlayan isimlerden biri olan CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Ayasofya'yı işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

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"İBADETE AÇILMASI TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKIDIR"

Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve İbadete açılması kararı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.

"AYASOFYA'YI İŞGALDEN KURTARAN ATATÜRK'E DUA ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

4 Yıl 10 Ay 23 Gün işgal altında kalan İstanbul'u ve dolayısıyla Ayasofya'yı 'geldikleri gibi giderler' diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmek ise boynumuzun borcudur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Muharrem İnce, Ayasofya, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 08:32 

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi - Son Dakika

Son Dakika

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08:15
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07:41
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
07:16
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
04:01
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
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23:20
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