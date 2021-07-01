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Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi - Son Dakika

Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi

01.07.2021 09:42
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi, System.String[]

İl Başkanlığı binasının açılışı için Aydın'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaklaşan genel seçimlere dikkat çekerek "50+1 ile birinci turda iktidar olacağız" dedi.

İl Başkanlığı binasının açılışı için Aydın'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaklaşan genel seçimlere dikkat çekerek "50+1 ile birinci turda iktidar olacağız" dedi. Eski partisi CHP'ye gönül verenlere de seslenen İnce, "11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. Yahu o anahtar o kilidi açmıyor, zorlama anahtarı değiştir. Memleket Partisi'ne gel" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İl Başkanlığı binasının açılışı için Aydın'a geldi. Bir dizi ziyaret kapsamında Nazilli ve Sultanhisar ilçelerine de uğrayan İnce, Aydın Efeler'deki programına 2 saat gecikmeli olarak başladı. Hazırlanan program kapsamında saat 18.30'da Efeler'de olması beklenen İnce'nin saat 20.30'da Efeler'e gelmesi ise tepki çekerken, partililer ve görevliler saatlerce İnce'nin gelmesini bekledi. Beraberindeki heyet ile birlikte Sevgi Yolu'nda aracından inen İnce, esnafı ve vatandaşları selamlayarak Aydın İl Başkanlığı'na yürüdü. Yol boyunca vatandaşların ilgisi ile karşılaşan İnce, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genci uyardı, kendisi dikkat etmedi

Beraberindeki heyet ile birlikte İl Başkanlığı binasına yürüyen İnce'nin, yol boyunca maske takmaması dikkat çekti. İnce, kendisine ilgi gösteren ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar ile tek tek fotoğraf çektirirken, özçekim yapmak için kendisine yaklaşan bir genci sosyal mesafe konusunda uyarırken kendisinin maskesiz olması ise dikkat çekti.

"Sandıkta perişan olursunuz"

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan partisinin İl Başkanlığı Binası'na gelen İnce, kendisini bekleyen partililerini selamladı. Parti binası önünde kısa bir açıklama yaparak partililerine seslenen İnce, yaklaşan genel seçimlere de dikkat çekerek " Türkiye'yi karış karış dolaşacağım ve ülkeyi bu yağma düzeninden kurtaracağız" dedi.

Aydın ile birlikte 13'üncü İl Başkanlığı Binasını açmış olduklarını ifade eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu pandemi sürecinde temsili olarak il başkanlıklarını açıyoruz. 18 Eylül'de kurultayımız var ve ondan sonra mitinglere başlayacağız. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bugün 13'üncü ilimizi açıyoruz. Planlamamızı yaptık, her hafta 3-4 ilimizi açıyoruz. Haftaya Trakya var. Yılbaşında herkes görecek birinci parti nasıl olunur, umut nasıl olunur, umutlar nasıl yeşertilir. Daha çok yeniyiz, eksiğimiz var biliyorum. CHP'li dostlarıma da sesleniyorum 11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. Yahu o anahtar o kilidi açmıyor, zorlama anahtarı değiştir. Gel Memleket Partisi'ne gel. Bazı CHP'li arkadaşlarıma yerel yönetimlerden baskı uygulandığı duyumlarını alıyorum. ya baskı kurarsın, Memleket Partisi'ne üye yaptırmazsın ama sandığa gelince ne yapacaksın. Sandıkta perişan olursun" dedi.

"Memleket Partisi iktidar olacak"

Yaklaşan genel seçimlerde Memleket Partisi'nin 50+1 ile iktidar olacağını ifade eden İnce; "Türkiye'deki sorunların çözümü için çalışmalar yapacağız. Allah'ın izni ile ikinci tura kalmadan 50+1 alacağız. Alamazsak eğer Millet İttifakı'ndan kim olursa onu desteklemeliyiz. Buğday yetiştirirsen bu seneyi düşünürsün, ağaç yetiştirirsen gelecek 10 seneyi düşünürsün, insan yetiştirirsen gelecek 100 seneyi düşünürsün. Biz devlet adamı gibi gelecek nesilleri düşüneceğiz. Memleket Partisi iktidar olacak. Bizim iktidarımızda her şey tek tek incelenecek. Devlet adamı doğru konuşur. Bizler doğru konuşuyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından yanına gelerek kendisinden tablet isteyen çocuklara da "Ben Cumhurbaşkanı olunca vereceğim size onları. Şimdi bu kadar çocuğun hepsine veremem ki. Benim paramla olmaz o, devletin parasıyla yapılır" ifadelerini kullandı.

Partisinin il binasının açılış kurdelesini kesen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki il yönetimi ile birlikte parti binasını inceledi. - AYDIN

Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi
Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Aydın'da CHP'lilere seslendi - Son Dakika


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