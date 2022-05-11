MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM - Son Dakika
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MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM

11.05.2022 17:51

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı olduğunu belirterek, Bazıları ilkeleri için partilerini bırakırlar, bazıları ise partileri için ilkelerini bırakırlar.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı olduğunu belirterek, Bazıları ilkeleri için partilerini bırakırlar, bazıları ise partileri için ilkelerini bırakırlar. Ben ilkelerim için partimi bıraktım dedi.

Partisinin il binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Hatay'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı olduğunu belirten İnce, Biz demokrasinin peşinden koşan bir partiyiz. Bakın bazıları ilkeleri için partilerini bırakırlar, bazıları partileri için ilkelerini bırakırlar. Ben ilkelerim için partimi bıraktım. Biz, özgüveni yüksek bir partiyiz. Biz tek başımıza seçime gireceğiz. Biz 50+1'i almak için uğraşacağız buna çalışacağız. Bu parti yaşayacak büyüyecek ve gelişecek dedi.

BANKALAR KADAR KAR EDEN İKİNCİ BİR SEKTÖR YOK

Mayıs ayı bitene kadar bankalardan başka hiçbir şey konuşmayacağını söyleyen İnce, şu ifadelere yer verdi

Yoksulun, çiftçinin, öğrencinin, emeklilerin parasını bankalara transfer ettiler. Türkiye'de bankalar kadar kar eden ikinci bir sektör yok. Yüzde bin kar eden banka var. Ekmek nerede bankalarda, et nerede bankalarda, süt nerede bankalarda, doğal gaz faturası bankalarda, mazot faturası bankalarda. Her şeyimiz onlarda, 85 milyonun parasını bankalara peşkeş çektiler. Hedef mi gösteriyorsun, evet hedef gösteriyorum. Evet, açık açık net meydan okuyorum. Bu yoksul milletin parasını bankalara peşkeş çektiler, kar üstüne kar koyuyor bankalar. Milletimize sesleniyorum, alamadığınız peynir bankadadır, ödeyemediğimiz doğal gaz faturası bankadadır, deposunu dolduramadığı traktörün parası bankadadır. Dış güçler, faiz lobileri bunlar palavradan ibarettir aziz milletim. Kandırıyorlar seni, işletiyorlar seni, kolpa yapıyorlar. İnadın, kibrin, beceriksizliğin ve iş bilinmezliğin maliyetidir bu.

'TÜRKİYE PEYNİR KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA'

Türkiye'nin yakın tarihte peynir krizi ile karşı karşıya kalacağını söyleyen İnce, Uyarıyorum, bakın söylüyorum Kars'ta, Trakya'da, Erzincan'da peynir yapım zamanı süt yok ortada. Bu demek ki, bir-iki ay sonra süt ürünleri acayip pahalanacak demek. Niye süt yok, yem çok pahalı olduğu için süt ineklerini kesti millet çünkü bakamadı dedi.

İnce, basın toplantısının ardından parti binasının açılışını yaptı, daha sonra ise esnafla sohbet ederek, kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. İnce'nin Hatay programına yarın devam edeceği ve ilçe ziyaretleri yapacağı bildirildi.

MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM
MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM

YORUMLAR
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Muharrem İnce: '(Cumhurbaşkanlığı seçimi) İkinci tura ben kalırsam altılı masa beni desteklesin' Muharrem İnce: '(Cumhurbaşkanlığı seçimi) İkinci tura ben kalırsam altılı masa beni desteklesin' Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE BEN İLKELERİM İÇİN PARTİMİ BIRAKTIM - Son Dakika


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