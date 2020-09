Muharrem İnce "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlattı: (1) - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı, "Bin Günde Memleket Hareketi"nde, "Bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır. Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye'yi yöneteceğini sananların karşısındayız." dedi.

Uçakla kente gelen İnce, Nuri Demirağ Havalimanı'nda, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Özel hazırlanan otobüsün üzerinden havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden İnce, Kuvayımilliye'nin esarete karşı direnişinin, kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehirde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atıldığını ifade eden İnce, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin pek çok yerinden sadece temsili olarak insanların geldiğini, kalabalık oluşturma ile ilgili bir dertlerinin olmadığını, Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaparak zaten bu konuda rüştlerini ispatladıklarını aktardı.

Muharrem İnce, Türkiye'ye yeni bir umuda, yeni bir yola ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz, memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz. Biz, memleket hareketi olarak puslu havayı dağıtmak isteyenleriz. Umutları yeşertmek isteyenleriz. Kutuplaşmanın yerine kucaklaşmayı önerenleriz. Biz mısır tezgahına el konulduğundan dolayı kendisini yakan mazlumların hakkını savunmak için bir araya gelenleriz. Biz, 'Rabia Naz'ların ölümünün hesabını soracağız.' diyenleriz. Çocukları üşümesin diye saç kurutma makinesini çalıştırıp yan odada intihar eden annenin dramını haykıranlarız."

Bir muhalefet hareketi olmadıklarını vurgulayan İnce, "Parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. UNİCEF bir araştırma yapıyor. 15 yaşındaki çocuklarla ilgili. Türkiye'de 15 yaşındaki çocuklar en mutsuz çocuklar. Yani dünya ülkeleriyle kıyaslandığında en mutsuz çocuklar 15 yaşındakiler bizimkiler. Bir baba olarak, bir öğretmen olarak ben bunu hazmedemiyorum. Bu ülkeye bu yakışmıyor. Bu mutsuz çocukları mutlu kılacağız. Onlara güzel hayaller kurduracağız. Emeklilerimizi huzur içinde yaşatmak için buradayız. Bizim derdimiz gençlerimizi, beyin göçüne girdikleri vize kuyruklarından kurtarmaktır." diye konuştu.

Türkiye topraklarından bereket fışkırtmak istediklerine işaret eden İnce, şunları kaydetti:

"Barışıp, büyüyüp adil bölüşmek için buradayız. Refah, yaşam kalitesi, aş, iş, sosyal adalet, üretim, adil paylaşım, fırsat eşitliği, nitelikli eğitim için seferber olanlarız biz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına karşı dimdik duranlarız biz. Bir ayağı Ankara'da, bir ayağı Pensilvanya'da, bir ayağı Brüksel'de bir ayağı Moskova'da, bir ayağı Washington'da olanlar değiliz. Kalbi, yüreği, ayakları, beyni, her şeyi Ankara'da olanlarız biz. Türkiye'de iktidarı Joe Biden'in değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan, mandaya karşı çıkan tıbbiyeli Hikmet'lerin torunlarıyız biz."

"Bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır." diyen İnce, "Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye'yi yöneteceğini sananların karşısındayız. Memleket sevdalılarıyız biz. Seçime katılımı artırmak isteyen, yurttaşlarımızın içine sine sine sandığa gitmelerini isteyen gönüllüleriz biz. İktidar iktidar iktidar diye haykıranlarız biz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)