Muharrem İnce: Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? - Son Dakika

MEMLEKET Hareketi başlatan Muharrem İnce, hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İnce, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? Yani Atatürk diyemeyeceksin, 'Gazi Mustafa Kemal derim' diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam, benim yollarım ayrılır." dedi.

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce Bakırköy'de bir otelde düzenlen basın toplantısında başlattığı 'Memleket Hareketi'nin üyelerini tanıttı ve hareketin ne istediğini 67 madde ile sıraladı. İnce, "Memleket Hareketi olarak 46 vilayeti gezdik. Memleketi dinliyoruz. Her şeyi yerinde görüyoruz. Kurucularının bir kısmını bugün sizlerle tanıştıracağım. 81 ili gezdikten sonra hepsiyle tanışacaksınız. Yılbaşına kadar hedeflerimiz var. Dün çalışmalarımıza başladık. Geniş bir programı yılbaşına kadar sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ BU NOKTAYA TAŞIYANLAR TEK ADAM PARTİLERİDİR"

Muharrem İnce, " Türkiye zor günler geçiriyor. Büyük problem var. Türkiye'yi bu noktaya taşıyanlar tek adam partileridir. Bugün sorunları yaratanlar, sorunları çözemezler. İktidarı da muhalefeti de Türkiye'deki partiler ne yazık ki tek adam partisidir. Ortak akılla sorunları çözmek için bir araya geldik. Ortak aklı kullanarak ortak iyiyi kullandık. Biz ortak iyiyi bulacağız. Bugün Türkiye'nin haline bakın. Ülkeyi yöneten birisi ekmek yoksa çay için diyor. O'na destek olansa askıda ekmek diyor. Muhalefet ise kendi iç sorunlarıyla boğuşuyorö ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR İTTİFAK'A İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyunun yüzde 60 olması, 70 olması lazım. İnsanların gümbür gümbür arkasında olması lazım. Ne yazık ki milletin derdiyle uğraşmak yerine ülkesinin ve partisinin kurucusunun adını mı kullanacak, soyadını mı kullanacak tartışma bu noktaya ulaşıyor. Yazık bu ülkeye. Bu ülkenin evlatlarına. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Biz Türkiye'nin büyük bir ittifaka ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Misak-ı Milli ittifakına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASIYLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK YANLIŞLIKLAR YAPILDI"Soru cevap kısmında ise Muharrem İnce'nin hedefinde iktidar ve muhalefet vardı. Türkiye'nin dış politikası üzerine gelen bir soru üzerine, "Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. Bir devlet politikası olurdu. AK parti o kadar yanlışlıklar yaptı ki, parti politikası oldu. Kliklerle iş tuttu, ne yazık ki bu topraklar 5 milyonun üzerinde mülteciyle tanıştı. Geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusudur" diye konuştu.

PARTİ BÖLÜNÜYOR MU ELEŞTİRİLERİNE DE YANIT VERDİPartinin bölünme eleştirilerine yanıt veren Muharrem İnce, "Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olabilirdi. 50 artı 1 de bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakını desteklemiyoruz ki. Böyle bir şey yok. Niye bölelim o zaman. Bence buraya bölüyor diyenler 4 işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? Yani Atatürk diyemeyeceksin, 'Gazi Mustafa Kemal derim' diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam benim yollarım ayrılır. Mecbur muyum yani? Bölme işlemi diye bir şey yok. O parlamenter sistemde olur. 50 artı 1'de bölme işlemi olmaz. Bölme ne zaman olur? Gidersin Cumhur İttifakı'nın yanına. Gitmeyeceğimize göre o zaman bölme işlemini bir kaldıralım. ya 4 işlemi doğru bilelim ya da art niyetli konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

O ZAMAN BANA GÜLENLER ŞİMDİ ÖNGÖRÜMÜ ALKIŞLIYOR"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine ise İnce, "Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığı diye bir derdim yok. Hadi benim var arkadaşlarımın hiç yok. Derdimiz memleket . Ona bakarız zaman gelince. İki sene önce dolar 8 lira olacak memleket batıyor demiştim o zaman bana gülenler şimdi öngörümü alkışlıyor" diye konuştu.

"BİR GÜN MAFYA LİDERİ DİĞER GÜN BÜROKRAT SKANDALI"Muharrem İnce kendi partisi CHP için, "Memleket kötü yönetiliyor. Ana muhalefet de kötü yönetiliyor. Böyle bir ortamda ana muhalefetin oyunun yüzde 60'ı geçmesi lazım. Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Kendi içişleri biz bir şey yapmıyoruz. Bir hafta mafya lideri CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir hafta CHP'li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor. Bir hafta Atatürk diyemiyor. Her hafta bir skandal bekliyorum bu hafta ne çıkacak diye. Umut olalım umut. Parti kuracakmışım. Parti kurmak çok kolay bir dilekçe verirsin o kadar. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet bizi bir yöne sevk edecek. Kur derse kurarız elbet. Bakalım millet ne diyecek. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Artık yeni siyaset yapma dönemi. Dünyada bunu ilk biz başlattık. Memleket Hareketi olarak bunu ilk biz başlattık.

"İTTİFAKLARI KİMLE YAPACAKSANIZ MERTÇE, MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPACAKSINIZ"CHP'nin geldiği noktaya üzüldüğünü belirten ve HDP'nin desteğine değinen Muharrem İnce, "Ben CHP'ye 40 yıl emek vermiş birisiyim. Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek halim yok benim. Kahroluyorum üzülüyorum. İyi olsun istiyorum. 60, 70, 80 alsın istiyorum. Bizim bunlarla bir kabahatimiz yok. Ama her hafta bir şey çıkıyor. İnsan çıkar millete umut verir. İttifakları kimle yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Milletin gözünün önünde. Gizli saklı değil. Son seçimlerde büyükşehirlerde bize HDP'nin desteği olmadı mı oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı bize? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. CHP yönetimi çıksın, 'Aday çıkarmadınız bize destek çıktınız teşekkür ederiz' desin. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntılı olur bu süreç" dedi.

İnce'nin açıkkadığı isimler: Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü), Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü), Ali Tunç Can (uçak mühendisi), Alper Karaoğlan (beyin cerrahı), Ayberk Yağız (endüstriyel tasarımcı), Ayşe Özsoy Sarıkkamışlı (avukat), Aykut Demiray (bankacı), Barış Kuzgunbay (tıp profesörü), Berk Hacıgüzeller (mali müşavir), Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci), Bilin Neyaptı (iktisat doçenti), Burak Hasar (diş hekimi), Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı), Çiğdem Bayraktar Ör (yazar-yayıncı), Ebru Arıkan (iş insanı-eğitimci), Erkin Şahinöz (stratejik yönetim danışmanı), Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı), Hüseyin Baraner (turizmci), Hüseyin Ercüment Değer (avukat), İlhan Düzyürek (yönetici), İlkay Yıldırım (ekonomist), İpek Özkal Sayan (siyasal bilgiler doçenti), Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi), Mert Ünlü (ihracatçı), Meryem Şengül Kala (gazeteci-yapımcı), Muharrem Yıldız (eğitimci), Osman Kurtuluş (ortopedi ve travmatoloji uzmanı), Osman Serkan İleri (inşaat mühendisi), Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici), Serkan Yahşi (inşaat mühendisi), Serkan Ufuk Akgül (iş insanı), Sibel Aracı (psikiyatrist), Tolga Yücel (oyuncu-yönetmen), Yağız Elver (akademisyen), Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)