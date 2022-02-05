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Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2) - Son Dakika

Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)

05.02.2022 19:05

TARIM FUARINI ZİYARET ETTİMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

TARIM FUARINI ZİYARET ETTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen İnce, stantları gezdi. İnce, daha sonra ise Sarnıç Pazaryeri'nde esnafla buluştu ve Gaziemir ile Karabağlar İlçe Başkanlıklarının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Güzelyalı esnafını parti otobüsü ile selamlayan İnce'nin İzmir programı tamamlandı.

Hande NAYMAN/İZMİR,


Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)
Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)
Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)
Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)
Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)
Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2)
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz (2) - Son Dakika
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