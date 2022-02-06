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MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ - Son Dakika

MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ

06.02.2022 10:13

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen İnce, stantları gezdi. Ardından İnce, Sarnıç Pazaryeri'nde esnafla buluştu ve Gaziemir ile Karabağlar İlçe Başkanlıkları'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Güzelyalı esnafını parti otobüsü ile selamlayan İnce'nin İzmir programı tamamlandı.

MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ
MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ
MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUHARREM İNCE BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE BERABER GÖNDERECEĞİZ - Son Dakika
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