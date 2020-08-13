Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli... - Son Dakika
Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli...
Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır.
Muharrem İnce, "Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır." - ANKARA
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13.08.2020 17:08:18. #1.12#
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