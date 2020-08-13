Muharrem İnce: "Bütün bu anlattıklarım bir Cumhuriyet öğretmenin anlattıkları değildir. - Son Dakika

Muharrem İnce: "Bütün bu anlattıklarım bir Cumhuriyet öğretmenin anlattıkları değildir. Bunun için de milletin talepleri de vardır. Çok kısa sürede sizlere tanıtacağım alanında uzman memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımızla birlikte yollara düşeceğiz." - ANKARA