Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce CHP'li Adaya Destek İçin Kırkağaç'a Geliyor

Muharrem İnce CHP'li Adaya Destek İçin Kırkağaç'a Geliyor

2 saat önce

Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin Kırkağaç Belediye Başkan adayı Şerif Ozan İren'e destek vermek için ilçeye gelecek.

Muharrem İnce CHP'li Adaya Destek İçin Kırkağaç'a Geliyor, System.String[]
Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin Kırkağaç Belediye Başkan adayı Şerif Ozan İren'e destek vermek için ilçeye gelecek.

Bugün saat 17.00'da Kırkağaç'a gelmesi beklenen Muharrem İnce, ilk olarak CHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret edecek. Burada partililerle görüşecek olan İnce'nin daha sonra perşembe pazarını gezerek Kırkağaçlılarla buluşacağı bildirildi. Yaklaşık 2 saat Kırkağaç'ta kalması beklenen İnce'nin Salihli ve Soma ilçelerini de ziyaret etmesi bekleniyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Şerif Ozan İren, Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Kırkağaç, Politika
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