Muharrem İnce: "'CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı' diyenlere sesleniyorum.
Muharrem İnce: "'CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı' diyenlere sesleniyorum.
Muharrem İnce: "'CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı' diyenlere sesleniyorum. CHP'nin iktidarı demek, bugünkü rejimde Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demektir. Bizim Genel Başkanın böyle bir iddiası var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:51
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce: ''CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı' diyenlere sesleniyorum. - Son Dakika
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