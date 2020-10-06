Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum (2) - Son Dakika

OSMANİYE'YE ZİYARET

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretleri kapsamında Osmaniye'ye geldi. Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı önünden kenti gezmeye başlayan Muharrem İnce, Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde esnaf ve halk ile bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, her seçişin bir vazgeçiş olduğunu söyledi. İnce, artık halkı meydanda toplayıp, siyaset yapma biçiminin geçtiğini savunarak, şunları söyledi:

"Yeni siyaset yapma biçimi, artık insanların kalabalık olduğu caddelere girerek, onlarla teke tek konuşmaktır. Gerekçelerimiz bunlardır. Bir başkası ise geçmişte beni destekleyen milletvekillerini bu CHP yönetimi, hep devre dışı bıraktı. Beni karşılayacak olan arkadaşlara ceza vermesinler, onları cezalandırmasınlar, diye arkadaşlarımı kılıcın önüne atmak istemiyorum. Onları korumak için son anda haber veriyorum. Yoksa arkadaşlarımın hepsi gelir, beni karşılar. Benimle birlikte gezen 'Memleket Hareketi'nin değerli kurucuları, işinden gücünden, rahatından vazgeçip bir yol seçmişlerdir. Türkiye 'yi karış karış dolaşıyoruz. 30'a yaklaştı gezdiğimiz yerler. Buradan da Mersin 'e geçeceğiz. Milletimizle dertleşiyoruz. Osmaniyelilere de çok teşekkür ediyorum."

Muharrem İnce, daha sonra halkı selamlayarak, otobüsüyle Mersin'e doğru yola çıktı.