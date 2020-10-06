Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum (3) - Son Dakika

Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum (3)
'83 MİLYONLA KUCAKLAŞACAĞIZ'CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretleri kapsamında Mersin'e geldi.
'83 MİLYONLA KUCAKLAŞACAĞIZ'
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretleri kapsamında Mersin'e geldi. İnce, Merkez Akdeniz ilçesi Özgür Çocuk Parkı'ndan başlayarak İstiklal Caddesi boyunca esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Mersin'le birlikte 30'uncu kenti ziyaret ettiklerini belirterek, "Biz 81 vilayeti gezeceğiz. 83 milyonla kucaklaşacağız. Mersin'i, Konya'yı, Edirne'yi, Hakkari'yi dolaşacağız" dedi.
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