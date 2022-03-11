MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ - Son Dakika
Üye Girişi

MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ

11.03.2022 18:44

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisin Mersin'deki İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisin Mersin'deki İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Burada basın toplantısı düzenleyen İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Nasıl güveniyorsun kendine? Yeni kurulmuş bir partisiniz. 'Belediyeniz yok, hazine durumunuz yok, arkanızda medya gücü yok neyinize güveniyorsunuz' diye sorularla karşılaştıklarını belirten İnce, "Yetimin başını okşayan iyi insanlara güveniyorum. Yolda bulduğu ekmeği öpüp başına koyup kenara bırakanlara güveniyorum. Fakirin karnını doyuranlara, organ bağışı yapanlara, hayırseverlere güveniyorum. Milletimizin vicdanına güveniyorum. Gençlere, kadınlara güveniyorum. Biz Türkiye'de bağımsız, tarafsız, adil, hızlı yargıyı kuracağız. Önce buradan başlayacağız, herkes bizim yargımıza inanacak. Üreten bir Türkiye olacağız. İşe marketten değil tarladan başlayacağız. Sorun markette değil tarlada. 4 milyar litre mazot tüketiyor Türk çiftçisi. Yaklaşık 3 milyar dolar eder. Bu parayı Türk çiftçisine vereceğiz. Bu düzenden çıkış yolu üretim, çiftçiyi desteklemek. 530 bin kişi tarım sigortası ödüyor, bizim sayıyı artırmamız lazım. O da devlet politikası ile olur. Memleket Partisi olarak bu ülkeyi uçurumun kenarından çıkartacağız" dedi.

Toplantının ardından partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapan İnce, kurdeleyi partinin en genç üyelerine kestirdi.

MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ

YORUMLAR
500
Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu Açıklaması

Memleket Partisi, Mersin, Medya, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Zelenski paylaştığı videoda net konuştu: Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement