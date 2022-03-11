MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisin Mersin'deki İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Burada basın toplantısı düzenleyen İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Nasıl güveniyorsun kendine? Yeni kurulmuş bir partisiniz. 'Belediyeniz yok, hazine durumunuz yok, arkanızda medya gücü yok neyinize güveniyorsunuz' diye sorularla karşılaştıklarını belirten İnce, "Yetimin başını okşayan iyi insanlara güveniyorum. Yolda bulduğu ekmeği öpüp başına koyup kenara bırakanlara güveniyorum. Fakirin karnını doyuranlara, organ bağışı yapanlara, hayırseverlere güveniyorum. Milletimizin vicdanına güveniyorum. Gençlere, kadınlara güveniyorum. Biz Türkiye'de bağımsız, tarafsız, adil, hızlı yargıyı kuracağız. Önce buradan başlayacağız, herkes bizim yargımıza inanacak. Üreten bir Türkiye olacağız. İşe marketten değil tarladan başlayacağız. Sorun markette değil tarlada. 4 milyar litre mazot tüketiyor Türk çiftçisi. Yaklaşık 3 milyar dolar eder. Bu parayı Türk çiftçisine vereceğiz. Bu düzenden çıkış yolu üretim, çiftçiyi desteklemek. 530 bin kişi tarım sigortası ödüyor, bizim sayıyı artırmamız lazım. O da devlet politikası ile olur. Memleket Partisi olarak bu ülkeyi uçurumun kenarından çıkartacağız" dedi.

Toplantının ardından partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapan İnce, kurdeleyi partinin en genç üyelerine kestirdi.