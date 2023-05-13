Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği halde alacağı oylar geçerli sayılacak - Son Dakika
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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği halde alacağı oylar geçerli sayılacak

13.05.2023 12:53

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması yönünde karar aldı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne artık saatler kalırken Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili kararını verdi.

İNCE'YE VERİLEN OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK

YSK tarafından oybirliği ile alınan kararla Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacak. Kararı kamuoyuna açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ertesi gün İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim edildi.

"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM"

Muharrem İnce, şu ifadelerle çekilme kararını duyurmuştu: "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?

"BAHANELERİ KALMASIN"

Atılan iftiralara, 'Saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok, 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet tek yol memleket' dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

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Yüksek Seçim Kurulu, Muharrem İnce, Milletvekili, 14 Mayıs, Güncel, Son Dakika

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