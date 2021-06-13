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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı - Son Dakika

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı

13.06.2021 10:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten İnce, çatı aday fikrinin ise doğru olmadığını söyledi. CHP ve HDP seçmenine çağrı yapan İnce, "CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok' sizi de bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şişli'de partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan İnce, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum, 'Bu parti şirazesinden çıktı, bu artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsan, memnuniyetsizsen, gidişatı iyi görmüyorsan işte tam olarak senin yerin Memleket Partisi. CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları da Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok, bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor, buna rağmen bunlar büyüyemez, artık HDP'ye oy vermekten vazgeçtim' seni de bekliyorum Memleket Partisi'ne."

"CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Erken seçime hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen İnce, "Vallahi erken seçime biz hazırız, varız. Siz sadece seçime katılmayı kolaylaştırın. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50 + 1 almak lazım. O zaman çatı adayı doğru değildir, ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın', evet tabi olacağım" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E KANAL İSTANBUL GÖNDERMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kanal İstanbul'u durduracağız, projedeki şirketlere 1 kuruş dahi vermeyeceğiz" sözlerine de göndermede bulunan İnce "Projeye sonuna kadar karşı çıkacağız. Ama 'İş dünyasına sesleniyorum; onlar kanalı başlatırsa biz iktidarda olduğumuzda paranızı ödemeyiz' demek de yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı - Son Dakika


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