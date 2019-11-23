Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım
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Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım

6 saat önce

Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım

Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım, System.String[]

Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'den bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak gizli bir görüşme yaptığı iddiası farklı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor.


Gazeteci Rahmi Turan, tartışmalar üzerine o ismin Murarrem İnce olduğunu söyledi. Sözcü gazetesi, Londra'da bulunan yazarının açıklamasını cuma akşamı son dakika bilgisi olarak Twitter'dan paylaştı. Muharrem İnce, aynı dakikalarda konunun canlı tartışıldığı CNN Türk kanalındaki programda konuşan CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş aracılığıyla hakkındaki iddiaya yanıt verdi: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Beştepe, Taksim, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:19 
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