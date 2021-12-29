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Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: "Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor" - Son Dakika

Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: "Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor"

29.12.2021 23:10

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçimin yapılacağı tarihle ilgili bilgi vererek, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçimin yapılacağı tarihle ilgili bilgi vererek, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kastamonu ziyareti kapsamında Doğa Kültür Köyü Öğretmenevinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce, memleketi karış karış gezdiklerini belirterek, "Bir ülkenin ekonomik olarak büyüyebilmesi için, kalkınabilmesi için önce üretmesi gerekir. Üretmiyorsa burada bir büyümeden, kalkınmadan söz edilemez. Finansal araçları indirerek çıkararak bir takım manipülasyonlar yaparak ülke kalkınamaz, ülke büyüyemez. Çok değil bundan kısa süre önce Sayın Erdoğan, 'Verin yetkiyi, görün etkiyi' demişti. Millet de yetkiyi verdi, etkiyi de gördük. 4,5 liradan almıştı doları 2018'de, verin yetkiyi dediğinde dolar 3 liraydı, sonra 4,60'dı 2018'de, bugün 18'leri gördük, 12'ye düştüğünde de bayram edenler var. Yani, eşeği kaybettirip sonra buldurarak bayram edenler var ne yazık ki" dedi.

"GÜBRENİN FİYATINI 10 BİN LİRA DÜŞÜRÜN, HATTI BEDAVA DAĞITIN BAKIN GÖRÜN NE OLUYOR"

Marketteki ürünlerin fiyatlarına değinen İnce, "Değerli arkadaşlar, marketler el yakıyor. Gidin markete görürsünüz. Fiyat istikrarını konuşmuyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri konuşmuyor. Üretimi konuşmuyor, hep söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti bir üretim seferberliği başlatmalıdır. Hepimiz şunu düşünmeliyiz; ne kadar üreteceğiz, nasıl üreteceğiz ve bunu nasıl adil bölüşeceğiz? Eğer bunları konuşmazsak durumumuz vahimdir" dedi.

"DEVLETE OLAN GÜVENİ YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ"

Milletin sağduyusuna güvendiklerini vurgulayan İnce, "Memleket Partisi olarak bu seçimlerde bir sürpriz yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kilit partisi olacağımıza, olağanüstü bir oy alacağımıza inanıyoruz. Çünkü milletimizin içinde namusluların namussuzlardan fazla olduğunu biliyoruz. Helal kazananlara güveniyoruz, kan bağışı yapanlara, organ bağışı yapanlara güveniyoruz, yolda bulduğu parayı sahibine teslim edenlere güveniyoruz. Yolda bulduğu ekmek parçasını öpüp, alnına koyup bir kenara koyanlara güveniyoruz. Yetimin başını okşayanlara, fakirin karnını doyuranlara güveniyoruz ve önümüzdeki seçimde Türkiye'de bu gidişattan kurtulacağımıza inanıyoruz. Memleket Partisi olarak ilk yapacağımız işlerden birisi, devlete olan güveni yeniden tesis etmektir. Bir zamanlar ÖSYM'ye herkes güvenirdi, şimdi hiç kimse güvenmiyor. AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum, siz TÜİK'e güveniyor musunuz? Güvenmiyorsunuz, biz de güvenmiyoruz. Siz ÖSYM'ye güveniyor musunuz? Biz de güvenmiyoruz. Soruları çaldıkları zaten ortaya çıktı. İlk işimiz devlete olan güveni yeniden tesis edeceğiz. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, etkinliğini yeniden sağlayacağız. Özgür bir medya oluşturacağız. Medyanın yüzde 90'ı iktidarın, yüzde 10'u muhalefetin elinde. Bakın şu konuşmalarımın bir karesini Halk TV veremez. Parasını keser CHP. A Haber de veremez. Biri bir tarafın militanı, diğeri bir tarafın militanı, böyle medya olmaz. Allah'tan yerel medya var. Allah'tan merkezde kalan bir miktar korkusuz medya var" ifadelerini kullandı.

"KPSS BİRİNCİSİ MÜLAKATTA ELENDİ, BU HANGİ VİCDANA SIĞAR"

Öğretmenlik alımında gerçekleştirilen mülakat ile ilgili çıkan tartışmalar hakkında da konuşan İnce, "Rekabete açık bir kamu ihale kanunu çıkaracağız. Liyakati esas alacağız. Arkadaşlar, bir öğretmen olarak içimi sızlatan olaylara şahitlik ediyorum. KPSS'de birinci olmuş, 95 puan alarak ilk beşe girmiş, mülakatta çocuğa düşük not vererek eliyorlar. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Sizin Allah'ınız yok mu? Sizin kitabınız yok mu? Siz nasıl Müslümansınız? Siz nasıl sahtekarsınız, utanmıyor musunuz? Sınav birincisi olmuş bir çocuğu mülakatta elemeye utanmıyor musunuz, vicdansızlar" dedi.

"BENİM TAHMİNİM, İKTİDAR 26 HAZİRAN'DA SEÇİM YAPMAYI PLANLIYOR"

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan İnce, "Değerli arkadaşlarım, şeffaf bir ülke haline geleceğiz. Öncelikli sektörlerimizi belirleyeceğiz. Dijital teknoloji, ilaç sanayi, tarım, turizm, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayini öncelikli hale getireceğiz. Beş yıldızlı demokrasiyi kurmadan, beş yıldızlı turizme sahip olamayız. 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizmden gelir hedeflerimiz arasında olacak. Mutlaka bağımsız bir merkez bankası yapacağız. Merkez bankası başkanım demeyeceğiz, sayın merkez bankası başkanı diyeceğiz. Yazılımın üssü haline getireceğiz Türkiye'yi. Film sektörünü, markayı, modayı yeniden konuşacağız. Bir de tasarruf kısmı var. Kriz anlarında tasarruf da önemlidir. Gelecek için üretimi düşüneceğiz ama tasarrufu da düşüneceğiz. Başta Odalar Borsalar Birliği olmak üzere TOBB gibi kuruluşların kasalarında milyar dolarlar var. Bunları üyelerine aktaracağız. Önümüzdeki seçimde bir çağrıda buluyorum, hiç bir siyasi parti hazineden yardım almasın. Biz nasıl şu anda hazine yardımı almadan bu gördüğünüz gönüllülerle masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus; bu kriz döneminde siyasi partiler hazine yardımı almasınlar ve bu yardım fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleriyle kampanyalarını yürütsün. Bu fakir milletten aldıkları paralarla, sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlansın, hepimiz birlikte olalım hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun. Yine gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV'nin mutlaka düşürülmesi lazım. Bunun mutlaka olması lazım. Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran'ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere, bu yazıktır günahtır. Bu hazine yardımı ve seçim paralarından vazgeçip, bunu millete verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz. Bu mülakat sistemiyle gençlerin içini acıtanlara, bu çocuklara haksızlık yapanlara, bu çocukları eleyenlere de Allah da sizin belanızı versin" diye konuştu.

"BAHAR AYINDA KASTAMONU'YA TEKRAR GELECEĞİM"

İlkeli bir siyasetten yana olduğunu ifade eden İnce, "Konjonktürel siyaset bana göre değil. Dokunulmazlıklar konusunda eski partimle ayrı düştüm. Ben hayır oyu verdim. Bugün de yaptığımın arkasındayım. Bugün olsa yine hayır oyu veririm. Sonra, bu kafayla giderseniz dolar 8-10 lira olur dedim. İktidar destekçisi bir gazete yazarı, 'Muharrem İnce bunu nereden biliyor, MİT onu sorgulasın' dedi. Ben göze aldım. Sonra bu kafayla giderseniz '15 lira olur' dedim. Lafımın arkasındayım. Dolayısıyla ne diyorsak o. Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Ben değişimden yanayım. Ama değişmek güzele doğru gitmektir. Başkalaşmak ise hedeflerinden, duruşundan sapmaktır. Muharrem İnce 57 yaşında, Atatürkçü bir çizgide geldi, bu çizgide devam ediyor. Kastamonu'dan milletvekilimiz olacak. Adım gibi eminim, takip ediyorum partinin üye yapısını. Her partiden istifa edip bize gelen var. Bir makul çoğunlukta buluşacağımıza inanıyorum. Kastamonu'dan bir milletvekili çıkaracağız. Herhalde Kastamonu'ya son 3 sene içerisinde 4'üncü gelişim. İl Başkanımıza söyledim, bahar aylarında tekrar buradayım" şeklinde konuştu.

"HEM İKTİDARIN HEM DE MİLLET İTTİFAKI'NIN YANINDA OLMAYACAĞIZ"

6 Şubat'tan itibaren yapılacak her seçime girme hakları olduğunu ifade eden İnce, "Yüksek Seçim Kurulu ocak ayında seçim kararı yayınlarsa, giremiyoruz. 41 ilde yapılaşmayı tamamlayınca 6 ay geçmesi gerekiyor. 6 Şubat'tan sonraki bütün seçimlere gireceğiz. Biz Memleket Partisi olarak sloganımız belli, 'Ne Cumhur, ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz seçimlere böyle gireceğiz. Fakat seçimlere yakın tekrar değerlendiririz. Bizim bu iktidarın yanında olmayacağımız kesin. Fakat bu Millet İttifakı'nın yanında olacağımızın anlamına gelmez. Neden tek başımız 50 artı 1 almayalım? Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Ortada seçim yok iken de ben, partilerin amcaoğlu, halaoğlu, dayıoğlu gibi akraba partileri haline gelmelerini de anlayamıyorum. Bir siyasi partinin ilkeleri olur. Tek başına iktidar olmak birinci hedefi olmalıdır. Bizim hedefimiz tek başına iktidar olmak" ifadelerini kullandı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor
Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Haziran, İktidar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: 'Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması: "Tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor" - Son Dakika
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