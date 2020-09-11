Muharrem İnce otobüste türkü söyledi - Son Dakika

Muharrem İnce otobüste türkü söyledi

Mardin'deki ziyaretinin ardından Diyarbakır'a yola çıkan Muharrem İnce, kent girişinde şehir şehir dolaştığı otobüsün şoförüyle sohbet edip, "Hasan bizim seninle 3'üncü Türkiye turumuz bu. 2017 referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bu tur. Şimdi sen yoruldun ve Diyarbakır'a da girmek üzereyiz" dedikten sonra 'Hangi bağın bağbanısan' türküsünü söyledi.