Muharrem İnce'den CHP seçmenine çağrı: "Kerhen CHP'ye oy vereceğine gel Memleket Partisi'ne oy ver" - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP seçmenine seslenerek, "Kerhen CHP'ye oy vereceğine gel Memleket Partisi'ne oy ver" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin il başkanlığı açılışına katılmak üzere Samsun'a geldi. İlk olarak Çiftlik Caddesi'ni ziyaret eden Muharrem İnce, parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Otobüsle cadde boyunca ilerleyen İnce'ye vatandaşlarda ilgi gösterdi. İnce kendisiyle selamlaşmak ve fotoğraf çekilmek isteyenler dolayıyla sık sık aracı durdurdu.

Daha sonra ise Hürriyet Sokak üzerindeki parti binasına geçildi. Burada otobüsün merdivenlerinde mikrofonu eline alarak bir konuşma yapan İnce, ilginç bir kaza yaşadı. Otobüsün şoförü bir anlık dalgınlıkla otobüsün kapısını kapatan tuşa bastı. Kapı o sıra konuşmasına devam eden İnce'nin üstüne geldi. İnce, geri çekilerek sıkışmaktan kurtulurken şoför de hatasının farkına vararak kapıyı durdurdu.

CHP seçmenine çağrı

CHP seçmenine seslenen İnce, "Kerhen CHP'ye oy veriyorsun. 'Lanet olsun bunlar beceriksiz ama ne yapayım AK Parti'ye mi vereyim' diyorsun. Kerhen CHP'ye oy vereceğine gel Memleket Partisi'ne oy ver. Geçmişte CHP'ye kızıp da İYİ Parti'ye gidenler var. Sizi öncelikle bekliyorum bak. Sizin geleceğiniz yer burası. 85 milyonu bekliyorum ama 6 kırmızı çizgimiz var. Bir, bizim partimizde Atatürk'ü tartışamazsın. İki, terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, IŞID hepsini. Üç, doğaya ve çevreye saygı duyacaksın. Dört, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Beş, siyasetten rant elde etmeyeceksin. Altı, insanları Türk, Kürt, Alevi, Sünni, kadın, erkek diye ayırmayacaksın. Bunlara uymak şartıyla herkesi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında otobüsten inen İnce, Memleket Partisi Samsun İl Başkanlığının açılış kurdelesini kesti. Muharrem İnce, parti binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra ise ziyaretini noktaladı. - SAMSUN