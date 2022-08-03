Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun - Son Dakika
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun

03.08.2022 08:19
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle suçlayarak, "Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun" serzenişinde bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesine karşı olan CHP'li vekile de tepki gösteren İnce, Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikteliğine de çıkıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddialarını yineledi.

İnce, Muğla programının ardından Bodrum'a gelerek Memleket Partisi İlçe Binası'nın açılışına katıldı. Partililere seslenen İnce, daha sonra partililerle beraber Bodrum merkeze kadar yürüdü.

"DAVUTOĞLU VE BABACAN İLE İŞ YAPACAKSIN ÖYLE Mİ?"

İnce ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Bana neden ayrıldın diyenlere tekrar söylüyorum. Atatürk'ün partisi değil orası, onun için ayrıldım. CHP'nin tek hizmeti Anıtkabir diyen Konya milletvekili de orada. Bu adamları nereden buldun Kılıçdaroğlu, sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek? Davutoğlu ile Babacan'la iş yapacaksın öyle mi? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun

"LİBYA TEZKERESİNE NEDEN HAYIR OYU VERİYORSUN?"

Libya teskeresi konusunda İyi Parti 'evet' oyu verdi, CHP 'hayır' oyu verdi. Neden hayır veriyorsun. Doğru yapmışlar, Akdeniz'de var olmak istiyoruz. Türk askeri Libya'da olmalı ki Akdeniz'deki gazı alabilelim, pay sahibi olabilelim. Sorunlu mu, zor mu, zor. Biz büyük devletiz, neden hayır veriyorsun, PKK istemediği için mi hayır veriyorsun. Yarın iktidar olduğunda Libya teskeresine hayır mı vereceksin. Libya politikasını destekliyoruz, Mavi Vatanı destekliyoruz. Memleket Partisi olarak 'evet' oyu vereceğiz.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN, "TÜRKİYE MAALESEF AZERBAYCAN'A YARDIM ETTİ" SÖZLERİ

Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. CHP milletvekili çıktı 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' dedi. Kafaya bakın. Memleket Partisi iktidarında Azerbaycan'a daha fazla yardım edeceğiz, Erdoğan az yaptı, biz daha fazla yardım edeceğiz. Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı ezdirmeyeceğiz. Atatürk'ü tartışıyorsan seninle ittifak konuşmayız. Kadına şiddet, çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın, rantı düşünmeyeceksin, doğaya ve çevreye saygı göstereceksin, terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK diyorsan seninle işim olmaz, PKK bir terör örgütüdür " dedi.

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun' Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun'
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun - Son Dakika

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