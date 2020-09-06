Muharrem İnce'den Nallıhan'daki orman yangınından etkilenen mahalleye ziyaret - Son Dakika

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçen hafta çıkan orman yangınında etkilenen Beyalan Mahallesi'ni ziyaret edip, devam eden soğutma çalışmalarını inceledi.

Sivas'ta 2 gün önce 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, bugün Ankara'da incelemelerde bulundu. Beypazarı ilçesini ziyaret eden İnce, havuç tarlasında çapa yapan mevsimlik işçilerle sohbet etti. İnce, daha sonra 30 Ağustos ve 1 Eylül'de orman yangının olduğu Nallıhan ilçesine geçti. Burada Eymir Mahallesi'ni ziyaret eden İnce, ardından orman yangınından etkilenen Beyalan Mahallesi'ne gitti. Mahallede devam eden soğutma çalışmalarını inceleyen Muharrem İnce, yetkililerden bilgi aldı. İnce, bir araya geldiği köylüler ile sohbet etti.