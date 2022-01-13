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Muharrem İnce'den "siyasi partiler hazine yardımı almasın" önerisi - Son Dakika

Muharrem İnce'den "siyasi partiler hazine yardımı almasın" önerisi

13.01.2022 18:50

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin il binasının açılışına katılmak için Nevşehir'e gelen İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de üretim ekonomisine geçilmeden, kamu ihale kanunu değişmeden yapısal sorunların çözülemeyeceğini savunan İnce, iktidar olduklarında turizm, tarım, dijital sanayi gibi çeşitli sektörlerin gelişimine öncelik vereceklerini dile getirdi.

İllere yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın seçim istediğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın. Biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, onların belediyeleri var, milletvekilleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu para fakir fukaraya verilsin. Bu bizim önerimizdir. Erken ya da geç, seçim ufukta. Artık kara göründü. Bu iktidar gidici. Muhalefet de erken seçim istiyor ama ortada aday falan yok. Bizim adayımız belli, adayımızı üyelerimiz seçecek. Memleket Partisi üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Muharrem İnce de aday adayı olacak. Bizim aday belirleme yöntemimiz demokratik bir yöntemdir. Diğer muhalefet partileri nasıl aday belirler, aday belirleyemeyip bana gelirler, 'sen aday ol' derler mi? Ona da bir şey diyemeyeceğim."

Daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine geçen İnce, buradaki konuşmasında, "Bu ülkede eğitimin niteliğine itirazımız var. Vatandaş, muayene oluyor ama tedavi olamıyor, çiftçi gübre alamıyor, vergiler esnafın belini büküyor, her üç gençten birisi işsiz. Bu düzeni değiştireceğiz." diye konuştu.

Açılış töreninde akaryakıt ve gübre fiyatlarına itiraz eden kişiyi yanına çağıran İnce, sorunlarını dinlediği vatandaşla il başkanlığının açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra iş yerlerini ziyaret eden İnce, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclis Başkanı Seyit İnce ve üyelerle bir araya geldi.

Muharrem İnce'den siyasi partiler hazine yardımı almasın önerisi
Muharrem İnce'den siyasi partiler hazine yardımı almasın önerisi
Muharrem İnce'den siyasi partiler hazine yardımı almasın önerisi

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Hizb-i İslami Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den "siyasi partiler hazine yardımı almasın" önerisi - Son Dakika
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