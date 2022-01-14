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MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR - Son Dakika

MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR

14.01.2022 14:30

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenlediği Kayseri'de, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Adı geçen belediye başkanlarına sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenlediği Kayseri'de, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Adı geçen belediye başkanlarına sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Basın toplantısı düzenleyen İnce, partisi tarafından hazırlanan kampanyayı açıklayarak, şunları söyledi:

"Kampanyamız şu; her yıl ocak ayında Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler hazine yardımı alırlar. Bu yıl Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, 2022 yılında 645 milyon lira hazine yardıma alacak. Bu yıl seçim olursa toplam alacakları para 1,9 milyar TL. Bu büyük para. Yani 2 milyon üniversite öğrencisine 1000'er lira para verilir. Yani 2 milyon öğrenciye toptan aldığımız zaman 2 milyon yoksul öğrencinin tablet, bilgisayar sorunu kalmaz. Memleket Partisi olarak pazartesi günü 'Kim bu kampanyaya katılıyor?' diye siyasi partilere imzaya açacağız. Bu yoksulluk ortamında her 3 gençten 1'i işsizken dolar rekor kırarken, fabrikalar kapanırken, raflar boşalırken, millet ayçiçeği yağı alamazken bu kadar parayı alıp, sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Bugün Kayseri'den kampanyamızı açıyoruz. Pazartesi gününden itibaren de imzaya açıyoruz. Hangi siyasi partiler buna katılacak? Siyasi partiler 2022 yılında hazine yardıma almasınlar. Biz kendi emeğimizle ne kadar güzel götürüyoruz. Türkiye'ye örnek olalım, bu ortamda üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alalım. Hem çevre kirliliği olmaz hem bu kampanyayı gönüllüler ile yaparız hem hazineye yük olmayız hem de gençlerimiz tabletlerine kavuşur. Memleket Partisi olarak Türkiye'yi tasarrufa davet ediyoruz. Siyasileri tasarrufa davet ediyoruz. Ocak sonuna kadar imzaları bekleriz daha sonra basın toplantısıyla millete anlatırız."

'KOLTUKLAR İNSANA MÜLK DEĞİLDİR'

'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım. Sandığı koyacağız, partimizin kaç üyesi olursa oy kullanacak. Sandıktan kim çıkarsa o, aday olacak. Belki başkası çıkacak, bilmiyorum. Bütün siyasi partilere benim önerim; üyelerinizin önüne sandığı koyun. Oradan sonuç kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa, bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul'a veremezmişiz. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan sonra da 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor. Geçsin. Sen seçim kazanmak istiyor musun? 'Kazanırız ama İstanbul belediyesini kaybederiz, Meclis'te çoğunluğumuz yok'. Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama, diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık koyulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, cumhurbaşkanı adayını o yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu, bu kadar basit."

'OY VERDİKLERİNDEN ŞÜPHELİYİM'

CHP'den cumhurbaşkanı adayı olduğu döneme de değinen Muharrem İnce, "Ben 2018 yılında aday olduğumda ekonomik koşullar böyle değildi. Erdoğan bu kadar yıpranmamıştı. CHP yönetimi de 'Nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da defedelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. 'Kaybetsin, diye çalıştılar' demiyorum. Bu çok iddialı olur. 'Nasılsa biz kazanamayız, günü kurtaralım'. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca koruktular. 'Eyvah geliyor galiba bu' dediler" diye konuştu.

MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR
MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR
MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR

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Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Muharrem İnce, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUHARREM İNCE: DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR - Son Dakika
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